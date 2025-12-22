Рассекречена информация о новых полувставных наушниках Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала выпуск новых флагманских наушников Buds 6, которые представят вместе со смартфоном Xiaomi 17 Ultra. Аксессуар будет доступен в трех цветовых вариантах: розовом, белом и чёрном. Об этом сообщает издание Gizmochina.

© Xiaomi

Модель получила биомиметический изогнутый дизайн и в ней заявлена поддержка звука без потерь качества, сопоставимого с CD-записью. Помимо этого, производитель акцентирует наличие интеллектуальных функций на основе искусственного интеллекта (ИИ), включающих умную запись, перевод и суммирование контента.

Новинка станет развитием прошлогодней модели Buds 5, которая предлагала гибридное активное шумоподавление, пространственный звук и до 39 часов автономной работы. Точные характеристики, стоимость и дата выхода Buds 6 пока не раскрываются.

Презентация Xiaomi 17 Ultra запланирована на 25 декабря. Кроме смартфона и наушников Buds 6, компания Xiaomi представит смарт-часы Watch 5.