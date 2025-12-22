В США произошел временной сдвиг

Официальное время США оказалось сдвинуто на 4,8 микросекунды из‑за кратковременного отключения электроэнергии в лаборатории Национального института стандартов и технологий (NIST) в штате Колорадо.

Об этом сообщила радиостанция NPR со ссылкой на заявление института.

«Это привело к тому, что американское координированное время NIST UTC оказалось на 4,8 микросекунды медленнее нормы», — отметила официальный представитель института Ребекка Джейкобсон.

Речь идет о долях секунды: одна микросекунда — это миллионная часть секунды. Сдвиг в 4,8 микросекунды — это менее пяти миллионных долей секунды. Для сравнения, человеку требуется около 350 тысяч микросекунд, чтобы моргнуть.

Инцидент произошел после мощного шторма, который привел к обесточиванию комплекса NIST в городе Боулдер, где размещаются атомные часы и формируется национальный эталон времени США. Резервный генератор, который должен был автоматически поддержать работу оборудования, сначала не сработал. При этом сами атомные часы продолжали работать, поскольку оснащены встроенными батареями. Как пояснил научный сотрудник NIST Джефф Шерман, проблема заключалась не в точности измерения времени, а именно в тракте передачи сигналов.

В повседневной жизни люди не почувствуют никаких последствий сбоя. Однако есть области, где даже такие малые отклонения могут влиять на корректность работы систем. В первую очередь это телекоммуникации, спутниковая навигация, включая GPS и критическая инфраструктура. К вечеру субботы электроснабжение лаборатории в Боулдере было полностью восстановлено.