В Чехии нашли артефакт, которому не место в Европе

Археологи сообщили о необычной находке в Катеринской пещере Моравского карста в Чешской Республике. Среди осадочных пород был обнаружен фрагмент каменной таблички с клинописными знаками и резьбой в стиле хеттов — древней цивилизации, существовавшей на территории современной Турции около 1500 года до н.э.

Эта находка кажется крайне неожиданной для Центральной Европы и ставит перед учеными вопросы о возможных древних контактах или о том, что перед ними искусная историческая мистификация.

Пещера с многовековой историей

Катеринская пещера известна своими доисторическими рисунками и следами человеческой деятельности, насчитывающими десятки тысяч лет. Систематические исследования проводятся здесь с 2016 года. Археологи зафиксировали 15 рисунков углем на стенах пещеры, которые считаются одними из древнейших в Чешской Республике.

Помимо наскального искусства, в пещере найдены предметы быта разных эпох: украшения из раковин дунайской улитки, которым более 8000 лет, а также следы средневекового заселения, включая мастерскую фальшивомонетчиков. Радиоуглеродный анализ подтвердил их неолитическое происхождение, что свидетельствует о многовековом культовом и бытовом использовании пещеры.

Хеттский фрагмент — загадка Центральной Европы

Недавно выявленный фрагмент клинописной таблички был найден при повторной обработке ранее просеянных осадочных материалов. По словам Петра Зайчека из Чешской пещерной администрации, фрагмент совпадает по толщине и составу с другими сланцевыми обломками, найденными два года назад. Это позволяет предположить, что все фрагменты когда-то составляли единый объект. На них изображены божества в стиле хеттов, напоминающие рельефы святилища Язылыкая в Анатолии.

Геологический анализ более ранних фрагментов подтвердил, что их минералогический состав типичен для центральной Анатолии. При этом исторических свидетельств прямых контактов между Хеттской империей и Центральной Европой не обнаружено, что озадачило археологов. В период расцвета Хеттов Центральная Европа оставалась в значительной степени доисторической, с другими религиозными традициями и отсутствием письменности.

Два сценария появления артефакта

Ученые рассматривают две возможные версии.

Первая предполагает, что табличка могла быть доставлена в регион в древности через неизвестные торговые или ритуальные пути. Возможно, она имела сакральное назначение, смысл которого утрачен. Если это подтвердится, находка бросит вызов существующим моделям культурных связей древней Европы и Ближнего Востока.

Вторая версия более прозаична, но не менее интригующая. Пещера исследуется уже более 150 лет, и нельзя исключать, что табличка была занесена в XIX веке, возможно, намеренно или случайно. Это мог быть научный розыгрыш или эксперимент, который сохранился до наших дней, добавляя объекту мистический ореол.

«На данном этапе мы не можем сказать, какое объяснение верно, — подчеркнул Зайчек. — Интерпретировать этот объект крайне сложно».

Почему находка важна

Археологи подчеркивают, что даже если артефакт окажется мистификацией, это не уменьшает значимость Катеринской пещеры. Подтвержденные доисторические рисунки, предметы украшения и многовековое использование пещеры делают ее одной из ключевых археологических зон Центральной Европы.

Пещера вместе с Пунква и Макочаской бездной рассматривается для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает ее ценность.

Эта находка показывает, что археология не всегда приносит готовые ответы. Иногда артефакты больше запутывают, чем объясняют, заставляя ученых пересматривать привычные представления о жизни и контактах древних цивилизаций.