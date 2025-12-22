Комета-НЛО 3I/ATLAS подала аномальный сигнал землянам

Американский геолог Стефан Бернс сообщил о регистрации необычного электромагнитного сигнала от Земли в момент максимального сближения с нашей планетой загадочного межзвездного объекта 3I/ATLAS. Ученый обнародовал данные в своем видеообращении на YouTube, передает aif.ru.

Согласно данным Бернса, аномалия была зафиксирована в пятницу, 19 декабря, в 02:40 по всемирному координированному времени (UTC). Энергетический всплеск на частоте 25 Гц проявился в так называемых резонансах Шумана — глобальных электромагнитных колебаний Земли. Это произошло за 3 часа 20 минут до расчетного момента ближайшего подлета объекта к Земле.

Как уточнил специалист, подобные четкие узкочастотные всплески в резонансах Шумана — большая редкость. Совпадение по времени с визитом межзвездного гостя вряд ли можно считать случайностью, отметил исследователь.

Ученый пояснил, что зафиксированная частота 25 Гц попадает в диапазон 15–35 Гц, который считается характерным предвестником сейсмической активности, причем ключевым является именно интервал 24–26 Гц. Сигнал был строго сфокусирован на этой частоте, что отличает его от широкополосных помех, создаваемых, например, грозами.

Бернс также провел параллель с предыдущей аномалией, которая была зарегистрирована за несколько дней до мощного землетрясения магнитудой 7,6 в Японии 8 декабря 2025 года.

Ученые получили новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

Напомним, что межзвездный объект 3I/ATLAS, открытый в июле 2025 года, уже вызвал дискуссии в научном сообществе. Ранее астрофизик Ави Леб из Гарварда высказывал предположение о его возможном искусственном происхождении, ссылаясь на нетипичную для комет траекторию движения. После сближения с Землей 19 декабря объект продолжил путь в сторону одной из лун Юпитера.