Загадка ЦРУ, которую не могут разгадать уже 35 лет

На территории штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли уже более трех десятилетий находится объект, который продолжает ставить в тупик криптографов, математиков и разведывательных аналитиков со всего мира. Речь идет о криптографической скульптуре Криптос — одном из самых известных зашифрованных произведений искусства XX века.

Несмотря на то что большая часть загадки давно расшифрована, ее финальный фрагмент остается тайной, официального ответа на которую не существует до сих пор.

Криптос появился в 1990 году как художественный объект, созданный американским скульптором Джим Сэнборн по заказу ЦРУ. Скульптура представляет собой медную панель с вырезанным текстом, зашифрованным с использованием различных криптографических методов. Работа изначально задумывалась не как декоративный элемент, а как интеллектуальный проект — своего рода символ связи искусства, тайны и аналитического мышления.

Текст Криптоса разделен на четыре части, условно обозначенные как K1, K2, K3 и K4. Каждая из них использует разные принципы шифрования, что сделало объект особенно интересным для специалистов по кодам.

Что удалось расшифровать?

К концу 1990-х годов криптоаналитикам удалось раскрыть первые три части послания. Они оказались основаны на классических методах: шифре Виженера и перестановочных кодах, активно применявшихся в военной и разведывательной практике XX века. Эти фрагменты содержали связный текст, намекающий на скрытое сообщение и сам процесс передачи информации.

Однако четвертая часть — K4 — оказалась принципиально иной. Несмотря на десятилетия анализа, сотни гипотез и многочисленные подсказки от самого автора, полностью восстановить ее смысл так и не удалось. Именно этот фрагмент превратил Kryptos из сложной головоломки в легенду.

Почему K4 остается неразгаданной?

По словам Сэнборна, K4 создавалась как кульминация всей композиции. Она намеренно сложнее предыдущих частей и содержит многослойные отсылки — как к реальным историческим событиям, так и к символическим образам. Художник неоднократно подчеркивал, что ключ к расшифровке нельзя свести к одному алгоритму или слову.

Известно, что при создании финального текста Сэнборн находился под влиянием двух событий: своей поездки в Египет во второй половине 1980-х годов и падения Берлинской стены. В самой структуре шифра присутствует отсылка к Берлинским мировым часам — месту, где в 1989 году собирались люди, ставшие свидетелями исторического перелома.

Аукцион и неожиданный поворот

В 2025 году, спустя 35 лет после установки скульптуры, Сэнборн объявил о решении передать ответ на K4 через закрытый аукцион. Художник объяснил это тем, что больше не может лично поддерживать проект и хотел бы, чтобы тайна перешла к новому хранителю. Победитель торгов получает не саму скульптуру, а зашифрованный ответ с условием сохранить его в тайне.

Ситуация осложнилась, когда выяснилось, что расшифрованный текст K4 случайно оказался среди архивных материалов, переданных в Смитсоновский институт много лет назад. Два журналиста обнаружили эти записи, но публично отказались раскрывать содержание, позволив аукциону состояться.

Новое заявление создателя

Дополнительный интерес вызывает заявление Сэнборна о существовании пятой части — K5. По его словам, она логически связана с K4, но имеет более широкий, глобальный масштаб и будет доступна публично. При этом криптографическая система останется схожей, а некоторые ключевые элементы, включая слово BERLINCLOCK, сохранят свое положение в структуре.

Будет ли разгадка K4 обнародована или навсегда останется в руках нового хранителя, пока неизвестно. Но сам факт существования этой тайны уже стал частью истории.

