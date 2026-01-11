Загадка ЦРУ, которую не могут разгадать уже 35 лет

Елена Прошина

На территории штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли уже более трех десятилетий находится объект, который продолжает ставить в тупик криптографов, математиков и разведывательных аналитиков со всего мира. Речь идет о криптографической скульптуре Криптос — одном из самых известных зашифрованных произведений искусства XX века.

Загадка ЦРУ, которую не могут разгадать уже 35 лет
© Legion-Media

Несмотря на то что большая часть загадки давно расшифрована, ее финальный фрагмент остается тайной, официального ответа на которую не существует до сих пор. Подробнее — читайте в материале «‎Рамблера».

Криптос появился в 1990 году как художественный объект, созданный американским скульптором Джим Сэнборн по заказу ЦРУ. Скульптура представляет собой медную панель с вырезанным текстом, зашифрованным с использованием различных криптографических методов. Работа изначально задумывалась не как декоративный элемент, а как интеллектуальный проект — своего рода символ связи искусства, тайны и аналитического мышления.

Текст Криптоса разделен на четыре части, условно обозначенные как K1, K2, K3 и K4. Каждая из них использует разные принципы шифрования, что сделало объект особенно интересным для специалистов по кодам.

Правда о таинственном саркофаге в Антарктиде: миф или находка века

Что удалось расшифровать?

К концу 1990-х годов криптоаналитикам удалось раскрыть первые три части послания. Они оказались основаны на классических методах: шифре Виженера и перестановочных кодах, активно применявшихся в военной и разведывательной практике XX века. Эти фрагменты содержали связный текст, намекающий на скрытое сообщение и сам процесс передачи информации.

Однако четвертая часть — K4 — оказалась принципиально иной. Несмотря на десятилетия анализа, сотни гипотез и многочисленные подсказки от самого автора, полностью восстановить ее смысл так и не удалось. Именно этот фрагмент превратил Kryptos из сложной головоломки в легенду.

Почему K4 остается неразгаданной?

По словам Сэнборна, K4 создавалась как кульминация всей композиции. Она намеренно сложнее предыдущих частей и содержит многослойные отсылки — как к реальным историческим событиям, так и к символическим образам. Художник неоднократно подчеркивал, что ключ к расшифровке нельзя свести к одному алгоритму или слову.

Известно, что при создании финального текста Сэнборн находился под влиянием двух событий: своей поездки в Египет во второй половине 1980-х годов и падения Берлинской стены. В самой структуре шифра присутствует отсылка к Берлинским мировым часам — месту, где в 1989 году собирались люди, ставшие свидетелями исторического перелома.

Аукцион и неожиданный поворот

В 2025 году, спустя 35 лет после установки скульптуры, Сэнборн объявил о решении передать ответ на K4 через закрытый аукцион. Художник объяснил это тем, что больше не может лично поддерживать проект и хотел бы, чтобы тайна перешла к новому хранителю. Победитель торгов получает не саму скульптуру, а зашифрованный ответ с условием сохранить его в тайне.

Ситуация осложнилась, когда выяснилось, что расшифрованный текст K4 случайно оказался среди архивных материалов, переданных в Смитсоновский институт много лет назад. Два журналиста обнаружили эти записи, но публично отказались раскрывать содержание, позволив аукциону состояться.

Новое заявление создателя

Дополнительный интерес вызывает заявление Сэнборна о существовании пятой части — K5. По его словам, она логически связана с K4, но имеет более широкий, глобальный масштаб и будет доступна публично. При этом криптографическая система останется схожей, а некоторые ключевые элементы, включая слово BERLINCLOCK, сохранят свое положение в структуре.

Будет ли разгадка K4 обнародована или навсегда останется в руках нового хранителя, пока неизвестно. Но сам факт существования этой тайны уже стал частью истории.

Ранее мы рассказывали про тайны древних некрополей и захоронений правителей.