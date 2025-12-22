В РФ предложили использовать ионы для моделирования эволюции Галактики

ТАСС

Российские ученые выяснили, что атомарные ионы, заключенные внутри специальной ловушки, можно использовать для максимально точного моделирования того, как движутся звезды относительно центра Галактики и как меняется ее облик с течением времени.

Для моделирования эволюции Галактики предложили использовать ионы
© ТАСС

Эти расчеты помогут астрофизикам прояснить историю эволюции Млечного Пути и других галактик, сообщила ТАСС пресс-служба Университета ИТМО.

"Мы можем смоделировать одну физическую систему через другую, то есть моделировать Вселенную, исследовать астрофизические процессы и влиять на них, принимая космообъекты за частицы в ловушке. Так мы сможем воссоздать более-менее реальную космическую систему "на ладони" и получить ответ, почему и как меняется движение звезд относительно центра галактики и как она может трансформироваться", - заявил научный сотрудник Научно-образовательного центра физики наноструктур ИТМО Семен Рудый, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, галактики и другие сложно устроенные объекты космоса представляют собой сложные динамические линейные системы. На языке математики это означает, что мельчайшие изменения в начальных условиях приводят к непредсказуемым результатам, что позволяет точно моделировать их поведение лишь в краткосрочном периоде.

Для более долгосрочных прогнозов астрономы используют различные математические модели, которые позволяют достаточно быстро, но при этом не абсолютно точно просчитать то, как изменится облик галактики и понять, почему это произойдет. Одной из таких моделей является так называемый потенциал Хенона-Хейлеса, который был разработан в 1964 году американскими астрономами Мишелем Эноном и Карлом Хайлесом для моделирования движения звезд вокруг центра галактики.

Ученые выяснили в рамках исследования, поддержанного Российским научным фондом, что схожим образом ведут себя атомарные ионы, помещенные в квадрупольную ловушку, в которой поддерживается необычная конфигурация электрического поля при помощи набора электродов из оксида индия-олова, нанесенных на две стеклянные подложки. В ближайшее время ученые планируют создать подобные структуры и использовать их для максимально точного моделирования процессов в космосе и решения других задач.

"Обычно физические законы, работающие в макромире, не относятся к микромиру и наоборот, потому что атомарные ионы могут вести себя как квантовые объекты. В этом исследовании мы не выходили за рамки классической физики, поэтому можно утверждать, что кажущиеся совершенно разными по природе хаотические системы подчиняются одним и тем же закономерностям и могут воспроизводить друг друга", - подытожил старший научный сотрудник Научно-образовательного центра физики наноструктур ИТМО Дмитрий Щербинин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.