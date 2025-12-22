Астрономы описали «беспрецедентное небесное явление»

Астрономы стали свидетелями «беспрецедентного небесного явления» в 25 световых годах от Земли. Они вели наблюдения за звездой Фомальгаут в созвездии Южной Рыбы и зафиксировали два столкновения планетезималей — скалистых обломков не сформировавшихся планет. Они столкнулись друг с другом, образовав массивные облака сверкающих обломков.

Систему Фомальгаут окружает пояс из пыли и обломков. По мнению ученых, он возник в результате бесчисленных столкновений скалистых и ледяных тел и представляет собой аналог ранней Солнечной системы, где планеты хаотично формировались, разрушались и возникали заново.

В начале 2000-х годов астрономы заметили в системе Фомальгаут большой светящийся объект, который сначала приняли за покрытую пылью экзопланету. Но затем планета исчезла, а рядом с ней появилась еще одна светящаяся точка. Ученые пришли к выводу, что видя не планету, а ее обломки, возникшие после космического катаклизма.

Считалось, что столкновения такого масштаба должны происходить только раз в 100 тысяч лет. Но в системе Фомальгаут произошло два события в течение 20 лет. Ученые рассчитали, что за 440 миллионов лет существования системы там могло случиться около 22 миллионов столкновений.

Согласно расчетам, размер столкнувшихся планетезималей составлял около 60 км. Тела подобного размера в Солнечной системе присутствуют в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и поясом Койпера. По мнению ученых, причиной их столкновения могло стать внешнее влияние — например, гравитация еще невидимой планеты, сообщает Live Science.

Ранее стало известно об открытии планеты с двумя гелевыми «хвостами. Она расположена на расстоянии 880 световых лет от Земли.