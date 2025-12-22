Почему разрушился на орбите спутник Starlink и какую угрозу это может нести

Компания SpaceX сообщила о потере контроля над одним из своих космических аппаратов Starlink из-за внутренней неисправности. Аномальное поведение спутника Starlink-35956, запущенного 23 ноября 2025 года, было впервые зафиксировано 17 декабря, сообщает New-Science.ru . Находясь на орбите высотой примерно 418 километров, аппарат перестал отвечать на команды с Земли после сбоя в его системе. Это привело к началу неконтролируемого снижения.

© Российская Газета

По заявлению SpaceX, аномалия вызвала разгерметизацию топливного бака, быстрое уменьшение большой полуоси орбиты примерно на 4 километра и отделение небольшого количества отслеживаемых объектов на низкой относительной скорости. Независимые наблюдатели позже подтвердили наличие этих фрагментов на орбите. Подчеркивается, что инцидент не был связан со столкновением с космическим мусором или другим аппаратом, а стал следствием внутренней проблемы.

SpaceX проинформировала о ситуации Космические силы США и NASA 18 декабря для организации мониторинга. Ожидается, что в ближайшие недели спутник совершит неконтролируемый вход в атмосферу и полностью в ней сгорит.

Надо сказать, что астрономы фиксируют рекордное количество падающих спутников Starlink, принадлежащих компании Илона Маска. По данным специалистов, каждый день один-два аппарата сходят с орбиты и сгорают в атмосфере.

По оценкам специалистов, прямо сейчас вокруг нас по низкой околоземной орбите вращаются около 20 тысяч отслеживаемых объектов, включая 12 тысяч рабочих спутников. Из них 8,5 тысячи принадлежат Starlink. Большинство имеют срок службы около пяти лет и сконструированы таким образом, чтобы полностью сгорать в атмосфере, не достигая поверхности Земли.

Потеря контроля над Starlink-35956 привела к его неуправляемому вращению, что исключает возможность корректирующих маневров. Однако, что очень важно: как говорят специалисты, инцидент не повлиял на работу глобальной Сети из-за избыточности группировки и не создал непосредственной угрозы для Международной космической станции. Орбита МКС находится выше.

Есть и еще один нюанс: несколькими днями раньше спутник Starlink и китайский аппарат разошлись на опасном расстоянии около 200 метров. Такие эпизоды подчеркивают растущие риски загруженности околоземной орбиты. Только за первое полугодие 2025 года спутники Starlink автоматически выполнили более 145 000 маневров уклонения.

Вообще по мере роста количества спутников на орбите, особенно в рамках "мега-созвездий", риск столкновений и падения обломков увеличивается. Ученые также изучают более скрытые последствия. Загрязняющие вещества, такие как частицы оксида алюминия, выделяющиеся при сгорании спутников, могут влиять на химический состав и температуру верхних слоев атмосферы. Хотя эта область исследований еще только развивается, ранние модели предполагают, что долгосрочные эффекты могут быть более значительными, чем считалось ранее.

SpaceX уже распространила программные обновления по своей спутниковой группировке. Сообщается, что SpaceX перенесла последний запуск Starlink в 2025 году на начало следующего года.