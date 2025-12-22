Белорусские планшеты H-Tab появились в продаже в России

Планшеты белорусского бренда H-Tab официально поступили в продажу в сети М.Видео.

Линейка H-Tab рассчитана на разные сценарии — от учебы и дома до работы и поездок. Все модели работают на Android, оснащены IPS-экранами с повышенной частотой обновления и поддерживают LTE.

Базовый H-Tab 1 получил 10,95-дюймовый экран FullHD+ 90 Гц, чип MediaTek Helio G99, 6/128 ГБ памяти и стоит от 15 699 рублей.

Версия H-Tab 1+ предлагает более четкий дисплей 2560 × 1600 пикселей, 90 Гц и 8 ГБ оперативки по цене от 17 599 рублей.

Флагман H-Tab 1 Pro оснащен 11,45-дюймовым экраном, 12/256 ГБ памяти и камерой 48 Мп. Цена — от 23 699 рублей.

Защищенный H-Tab 1 Shield с батареей на 15 600 мАч и Android 13 можно купить от 33 899 рублей.