Аналитики предупредили о резком подорожании ПК

Потребителей ждет значительный рост цен на персональные компьютеры в первой половине 2026 года. Согласно прогнозу аналитической компании IDC, отрасль столкнется с масштабным удорожанием из-за кризиса в поставках памяти и роста себестоимости компонентов. Об этом сообщает издание Wccftech.

© Газета.Ru

Как отмечают эксперты, сложившаяся ситуация создает «идеальный шторм» для рынка ПК, совпадая с циклом обновления из-за окончания поддержки Windows 10 и активным продвижением концепции ИИ-ориентированных ПК. Крупные производители, включая Lenovo, Dell, HP, Acer и ASUS, уже предупреждают клиентов о грядущем повышении цен на 15–20% и пересмотре контрактов.

IDC ожидает снижения мировых поставок ПК на 4,9% в следующем году, причем этот показатель может ухудшиться при усугублении дефицита памяти. В таких условиях преимущество получат крупные вендоры, способные предлагать готовые системы с «привлекательной ценностью», в то время как рынок кастомизированных сборок может стать значительно дороже.

Кроме того, развитие ИИ-ориентированных ПК замедлится, поскольку функции искусственного интеллекта на устройстве требуют больших объемов оперативной памяти, а дефицит не позволит производителям сохранять доступные цены при повышенных конфигурациях. По некоторым оценкам, 2026 год может стать одним из самых сложных для покупателей компьютерных компонентов, превзойдя по масштабу даже кризисы в периоды пандемии COVID-19 и бума майнинга криптовалют.