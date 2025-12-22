В Xiaomi рассказали о камерах и цене фотофлагмана Xiaomi 17 Ultra

Президент Xiaomi Лу Вейбинг раскрыл новые детали о камерах и цене фотофлагмана Xiaomi 17 Ultra во время прямого эфира.

Смартфон получит дюймовый основной сенсор с технологией LOFIC третьего поколения. По словам Вейбинга, динамический диапазон по сравнению с Xiaomi 15 Ultra вырос в разы.

Главной особенностью станет телевик на 200 Мп, сертифицированный по стандарту Leica APO. Такой объектив обеспечивает более точную цветопередачу и практически полностью избавляется от фиолетовых и зеленых ореолов.

Модуль стал на 35% крупнее, а его себестоимость примерно вдвое выше, чем у 15 Ultra — в Xiaomi называют его одним из самых сложных телеобъективов в индустрии.

Рост цены Xiaomi 17 Ultra подтвержден официально. Причины — подорожание памяти, процессора и особенно камер. Презентация смартфона ожидается до конца 2025 года.