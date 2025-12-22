В России упали цены на популярные iPhone

Некоторые популярные модели iPhone в новом состоянии подешевели на 18-23% в России за 2025 год, сообщили ТАСС в "Авито".

Так, цены на сравнительно недавний iPhone 16 Pro снизились на 18%, на 14 Pro - на 20%, на базовый iPhone 14 - на 23%, на 13 Pro - на 18%, на базовый 13 - на 19%. Указанные гаджеты от Apple, по оценке "Авито", входят в топ-15 популярных смартфонов в новом состоянии на платформе.

Средняя цена за новый iPhone 14 в 2025 году на "Авито" - 43 тыс. рублей, 14 Pro обходился в 57 тыс., iPhone 13 - в 70 тыс. рублей, 13 Pro - 44 тыс., iPhone 16 Pro - 88 тыс.

"Среди брендов по количеству от всех проданных смартфонов на платформе лидирует Apple - на него пришлось 65% продаж. На втором месте - Samsung с долей 12%, а тройку лидеров традиционно замыкает Xiaomi. На него пришлось 9% продаж", - поделился глава бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в "Авито" Павел Комаров.

Большее снижение в ценах показали более ранние модели от Apple, находящиеся в ресейле - iPhone 12 Pro (-29% в цене), iPhone X (-30%), XR (-31%), iPhone 12 (-31%) и 11 (-31%). В целом 73% всех проданных смартфонов приходится на устройства в ресейле, заметил Комаров.