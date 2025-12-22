JAXA приостановит запуск спутников

Новый запуск ракеты-носителя H3 без выяснения причин неисправности, приведшей к неудачному пуску 22 декабря, будет проблематичным.

Об этом объявило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Пока мы не достигнем необходимого уровня надежности, проводить [новые запуски] будет проблематичным", - сообщил представитель компании журналистам.

В JAXA подчеркнули, что продолжают выяснять обстоятельства неудачи.

22 декабря с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии был осуществлен запуск ракеты H3 со спутником "Митибики", обеспечивающим работу системы глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), которую называют японской GPS. Сам пуск прошел без проблем, первая ступень ракеты также отделилась благополучно. Однако двигатель второй ступени ракеты остановил работу раньше запланированного срока.

Сейчас неясно, когда JAXA предпримет новую попытку запуска спутника. Предполагалось сделать это в феврале 2026 года, чтобы количество спутников этой серии на орбите достигло семи и позволило Японии стабильно эксплуатировать собственную систему позиционирования без помощи иностранных спутников.

Система QZSS предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. По данным японских СМИ, точность системы QZSS для гражданских пользователей позволяет добиться погрешности в определении местоположения объектов на поверхности Земли в несколько сантиметров, в то время как американская GPS - несколько метров.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Разработка ракеты началась в 2013 году.

Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,32 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.