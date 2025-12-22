КНР реформирует энергосети ради дата-центров и систем хранения энергии

Китайские власти запустили масштабную реформу электроэнергетики, чтобы адаптировать сети к взрывному росту числа центров обработки данных.

Как отмечает Reuters, глобальное расширение ИТ-инфраструктуры для нужд искусственного интеллекта требует стабильного питания, что спровоцировало бум на рынке промышленных систем хранения энергии. Новые правила позволяют операторам накопителей более эффективно участвовать в торговле электроэнергией, извлекая выгоду из разницы цен в пиковые и ночные часы.

По оценкам отраслевых экспертов, приток капитала в сектор может составить более €142,30 млрд в ближайшие несколько лет. Это позволит Китаю не только поддерживать работу мощных вычислительных хабов, но и более эффективно интегрировать возобновляемые источники энергии в национальную сеть.

Ведущие технологические компании уже начали заключать долгосрочные контракты на поставку систем хранения, чтобы минимизировать рис

