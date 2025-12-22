В Японии готовят к запуску крупнейшую в мире АЭС «Касивадзаки-Карива»

Энергетическая компания Tokyo Electric Power Company приступает к финальному этапу подготовки к перезапуску крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива».

Губернатор префектуры Ниигата Хидэё Ханадзуми официально одобрил возобновление работы объекта после многолетних проверок безопасности и модернизации защитных систем, сообщает Reuters.

Суммарная мощность семи энергоблоков станции составляет 8,2 ГВт, что делает её ключевым элементом в энергосистеме страны.

«Мы убедились, что принятые меры безопасности соответствуют самым строгим стандартам. И эксплуатация объекта необходима для стабильного развития региона», — заявил Хидэё Ханадзуми в ходе пресс-конференции.

Работа АЭС «Касивадзаки-Карива» была приостановлена после аварии на станции «Фукусима-1» в 2011 году. В течение последних 15 лет на объекте проводились масштабные работы по усилению сейсмостойкости и защите от цунами для предотвращения подобных катастроф в будущем.

