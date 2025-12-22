iPhone помог найти пропавшего без вести водителя снегохода

Система экстренного оповещения iPhone Crash Detection позволила спасателям обнаружить водителя снегохода, попавшего в аварию в Мичигане. Инцидент произошел вечером в субботу (13 декабря) на трассе в округе Хоутон. Об этом сообщает издание Iron Mountain The Daily News (IMDN).

© Газета.Ru

Как сообщила полиция, Центральная диспетчерская служба в Негауни получила автоматический сигнал от iPhone о серьезном происшествии. Вызов поступил около 19:40 по местному времени с трассы Била Николса. Неоднократные попытки дозвониться до владельца телефона остались без ответа.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции округа Хоутон. Прибыв на удаленную трассу в Элм-Ривер, они обнаружили тело 44-летнего мужчины из Иллинойса. Для расследования обстоятельств были привлечены эксперты дорожной полиции штата Мичиган.

В операции также участвовали добровольные спасатели Элм-Ривер, скорая помощь и медицинские эксперты. По данным Apple, функция Crash Detection, доступная на iPhone 14 и более новых моделях, использует встроенные датчики для обнаружения серьезных аварий и автоматически связывается со службами спасения, если владелец устройства не отвечает.