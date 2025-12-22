Стоит ли брать Redmi Note 15 Pro/Pro+ вместо предыдущих Xiaomi

На YouTube-канале Quke.ru сравнили Redmi Note 15, 15 Pro/Pro 5G и Pro+ 5G с предыдущей серией Note 14. Вот чем эти смартфоны отличаются друг от друга.

© YouTube/Quke.ru

Redmi Note 15 - единственный в линейке с изогнутой матрицей. Аккумулятор у него на 6000 мАч, а у остальных - на 6500 мАч (кроме 15 Pro 5G, у которого 6580 мА*ч).

Мощность комплектной зарядки у Note 15 Pro+ составляет 100 Вт. У 15 Pro 4G и 5G - 45 Вт, у базового Note 15 - 35 Вт.

Redmi Note 15 Pro 4G и Note 15 полностью пластиковые. По мощности они абсолютно одинаковые: в AnTuTu набирают идентичное количество баллов. По автономности и скорости зарядки тоже всё плюс-минус совпадает.

Хуже всего по камерам показывает себя, естественно, Note 15. Чуть лучше оказывается 15 Pro 4G, тем более что у него уже появляется ультраширик. В остальных версиях камеры получше, но всё равно это бюджетный уровень.

© Quke.ru

Note 15 Pro 5G и 15 Pro+ имеют достаточную производительность для повседневных задач и более мощные процессоры. Работают они в целом намного шустрее, чем младшие версии. По автономности чуть лучше ведёт себя Pro+: у него к концу тестового дня осталось 42% заряда, а у Pro 5G - 38-39%.

Камеры у версий 15 Pro+ 5G и Pro 5G идентичны. По качеству снимков и видео они остались на том же уровне, что и их предшественники.

Из минусов всех моделей - отсутствие физического датчика приближения, съёмка на фронтальную камеру только в Full HD, урезанный Always On Display, глюки в прошивке.

Вывод

Redmi Note 14 - это очень хороший аппарат за свои деньги. В Note 15 изменили только экран: он стал изогнутым, а не плоским.

В 15 Pro 4G не поменялось по сравнению с предшественником вообще ничего. У 15 Pro 5G и 15 Pro+ чуть обновили процессор, изменили дизайн.

В целом по сравнению с линейкой Redmi Note 14 новая - это фактически то же самое. Даже частично она стала хуже. Так что покупать её сейчас нет смысла.