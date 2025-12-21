В США сообщили об угрозе для самолетов из-за корабля Starship

Несколько пассажирских самолётов, пролетавших над Карибским морем, подверглись серьезной опасности из-за взрыва космического корабля Starship компании SpaceX. Инцидент произошел в январе 2025 года, сообщает Wall Street Journal.

Издание ссылается на ранее не публиковавшиеся документы федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В документах сказано, что компания SpaceX экстренно не уведомила FAA о взрыве, как того требуют инструкции. В итоге инцидент 16 января «представлял для самолётов в воздухе большую опасность, чем было известно общественности».

Два пассажирских самолёта и бизнес-джет (всего 450 человек) оказались в зоне обломков от космического корабля. При этом авиадиспетчеры узнали об угрозе от пилотов. Летчикам пришлось выбирать: либо «остаться без топлива над океаном», либо лететь через опасную зону «на свой страх и риск».

Лайнеры удалось благополучно посадить. Однако столкновение с обломками ракеты могло привести к повреждениям самолетов и гибели пассажиров.

В январе сообщалось, что FAA потребовало от SpaceX завершить расследование инцидента, прежде чем она сможет снова запустить Starship.