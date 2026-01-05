Статуи Моаи на острове Пасхи: новое открытие ученых

Моаи — это монументальные каменные фигуры предков, связанные с ритуальной и социальной жизнью общества Рапа-Нуи. Большая часть статуй вырезалась из вулканического туфа в карьере Рано-Рараку, а затем переносилась к побережью и устанавливалась на каменных платформах аху — церемониальных сооружениях, которые до сих пор остаются ключевыми объектами археологического ландшафта острова.

Именно Рано-Рараку — «сердце» истории Моаи: там сохранились сотни статуй на разных стадиях готовности, включая фигуры, которые так и остались в породе. На протяжении многих лет бытовали разные версии, объясняющее то, кто и как создал эти статуи. Но совсем недавно ученые сделали новое открытие, которое пролило свет на то, как проходил производственный процесс. Подробнее об исследовании читайте в материале «‎Рамблера».

Чтобы уйти от предположений и спорных интерпретаций, авторы исследования, опубликованного в PLOS One, пересобрали карту карьера Рано-Рараку с точностью, которой раньше не было, и выделили около 30 отдельных зон добычи и резьбы. Ученые сделали детализированную трехмерную модель Рано-Рараку на основе фотограмметрии (в том числе аэрофотосъемки). Модель позволила увидеть карьер как единую систему: где именно расположены «очаги» добычи, как распределены статуи разной степени готовности, и какие направления перемещений просматриваются в рельефе.

Ключевой вывод исследования: участки карьера работали параллельно. Следы инструментальной обработки и пространственная организация указывают на то, что разные группы мастеров действовали относительно автономно — то есть «производство Моаи» могло быть устроено по клановому принципу, без единого штаба, распределяющего задачи.

Проще говоря: если раньше модель часто выглядела как «вождь/жречество приказали — все строят», то теперь логичнее смотрится сценарий, в котором в процессе принимали участие много родственных групп, и каждая отвечала за свой участок работы. При этом общий культурный код и конкуренция статусов могли поддерживать масштаб проекта без централизованной вертикали.

Долгое время существовала логика: раз памятники огромные, значит, должен быть сильный центр, который мобилизует людей и контролирует рабочих. Новые данные эту версию ослабляют. Масштабные проекты возможны и в более «сетевой» модели — когда группы действуют автономно, но живут в общей системе норм: кто где работает, как распределяется камень, как оформляются платформы аху, по каким правилам статуи связаны с конкретными линиями предков и престижем семьи. Для Рапа-Нуи это особенно существенная деталь, потому что остров изолирован, ресурсы ограничены, и устойчивость общества во многом зависела от того, насколько хорошо работают механизмы кооперации между общинами.

Однако, вопрос о том, как перевозили Моаи, до сих пор остается без ответа: существуют разные реконструкции, включая версию перемещения в вертикальном положении за счет раскачивания и протягивания канатами (ее периодически проверяют экспериментально). На уровне фактов можно сказать одно: статуи действительно перемещали от карьера к местам установки, а аху и связанные с ними комплексы — часть большого ритуального ландшафта острова.

При этом судьба Моаи не ограничивается их созданием. После контактов с европейцами, внутренних конфликтов и социального кризиса многие статуи оказались опрокинуты; в XX веке часть комплексов реставрировали. Сегодня Моаи и аху рассматриваются как уникальное археологическое наследие, охраняемое на международном уровне.

