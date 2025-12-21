Обновление Android сломало камеры в смартфонах Google

Пользователи смартфонов Google Pixel, установившие тестовую сборку Android 16 QPR3 Beta 1, столкнулись с серьезной ошибкой в работе камеры. После обновления до версии CP11.251114.006 автофокус основного и сверхширокоугольного модулей начал дрожать. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Как сообщают пользователи на Reddit и в трекере проблем Google, при попытке сфокусироваться объектив камеры начинает физически вибрировать, из-за чего изображение становится размытым. Проблема проявляется при использовании основного или сверхширокоугольного модуля в режиме 50 мегапикселей, тогда как стандартный 12-мегапиксельный режим работает нормально.

Ошибка возникает даже в условиях хорошего освещения и может быть вызвана как автоматической, так и ручной фокусировкой. По мнению пользователей, причина может быть связана с обработкой изображений высокого разрешения в текущей бета-версии системы.

Очистка кэша приложения камеры или переустановка обновлений не помогают, поскольку ошибка, судя по всему, связана с самой системой. Компания Google уже получила множество сообщений о проблеме и, вероятно, выпустит исправление в одном из следующих обновлений.

На текущий момент временным решением проблемы является отказ от использования высокого разрешения съемки.