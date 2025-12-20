Человек на инвалидной коляске впервые отправился в космос

Компания Blue Origin впервые отправила в суборбитальный полет человека в инвалидном кресле. Ракета New Shepard стартовала с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас). В экипаже миссии NS-37 шестеро туристов. В том числе инженер-аэрокосмист Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус.

В 2018 году она попала в аварию и серьезно повредила спинной мозг. Все, кто знает девушку, отмечают: травма повлияла на ее способность ходить, но не на страсть к покорению новых горизонтов. Уже в 2022 году Микаэла совершила важный шаг, испытав невесомость в параболическом полете в рамках проекта AstroAccess. На самолете, который пролетел 18 парабол, "экипаж" на какие-то мгновения испытывал невесомость и мог отработать определенные действия в этом режиме. Но главное - на борту находились люди с ограниченными возможностями: 14 участников из пяти стран. Они выполняли научные проекты, сгруппированные по направлениям: "Слепые", "Подвижные", "Глухие" и "Слабослышащие".

Нынешний полет - не просто демонстрация силы духа Микаэлы и человеческих возможностей в целом. По сути, это практический тест на инклюзивность в космосе, миссия по сбору данных и проверке адаптации систем для будущих астронавтов с ограниченными возможностями.

Напомним: в феврале 2025 года стало известно, что ЕКА выдало сертификат, разрешающий длительные полеты в космос, британцу Джону Макфоллу, который готовится стать первым астронавтом с инвалидностью. Об этом сообщил директор агентства по исследованию человека и роботов Дэниел Нойеншвандер на пресс-конференции в ЕКА. В 19 лет Макфолл попал на мотоцикле в аварию. Ампутация одной ноги выше колена. Парень не сломался. Уже через восемь лет он завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Пекине в спринтерском забеге. Потом отучился на хирурга.

О планах того же ЕКА отправить в космос астронавта с инвалидностью стало известно несколько лет назад. Было объявлено, что агентство готово инвестировать в адаптацию космического оборудования, чтобы дать возможность специалистам с инвалидностью полноценно работать в качестве членов экипажа…

Уникальный полет New Shepard - 37-й по счету для этой полностью многоразовой системы. Ракета состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и герметичной капсулы для шести человек, оснащенной системой аварийного спасения и тремя парашютами. После вертикального разгона ракетой-носителем капсула отделяется на высоте 40 километров. За 10-12 минут экипаж поднимается выше условной границы космоса - линии Кармана, расположенной на высоте 100 километров.

Всего на границе космоса уже побывали 86 человек. Некоторые не по одному разу. Сколько точно стоит такое удовольствие, не раскрывается.

Кстати

Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана (100 км), где по классификации Международной авиационной федерации начинается космический полет.

До 2021 года участники туристических суборбитальных полетов признавались астронавтами. Но четыре года назад Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) утвердило новые правила для кандидатов на звание астронавта. В частности, астронавт должен быть сотрудником компании, совершившей космический запуск. Космические туристы, которые только платят деньги ради полета в космос, не могут получить этот статус. В США звание астронавта могут присвоить только три государственных ведомства: Министерство обороны, космическое агентство NASA, FAA.