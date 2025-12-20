НАСА потеряло связь с марсианским зондом Maven

Национальное аэрокосмическое агентство (НАСА) США потеряло связь с марсианским зондом Maven. С 4 декабря регулярных данных с зонда не поступало, уточнили в агентстве. В попытке восстановить связь специалисты зафиксировали фрагментарный сигнал 6 декабря, но не смогли установить двусторонний контакт с аппаратом.

© Российская Газета

Оценка данных указывает на серьезные проблемы: зонд не только неожиданно повернулся, но и изменил траекторию вокруг Марса. Причина этого до сих пор неясна, сообщает немецкое информационное агентство DPA. Однако НАСА пока не отказалось от зонда и продолжает пытаться восстановить с ним радиосвязь.

Зонд, запущенный в конце 2013 года, находится вокруг Марса более десяти лет и предоставляет важные исследовательские данные об атмосфере планеты. Одновременно Maven служит для поддержания связи с марсоходами Curiosity и Perseverance. Теперь оставшиеся спутники НАСА Mars Odyssey и Mars Reconaissance Orbiter должны заполнить этот пробел, а европейский зонд ExoMars Trace Gas Orbiter также продолжает вращаться вокруг соседней планеты.