Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T

Компания OnePlus приступила к производству аксессуаров для компактного смартфона OnePlus 15T, что может свидетельствовать о переходе устройства в активную стадию подготовки к релизу. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station.

© OnePlus

По данным инсайдера, OnePlus 15T получит плоский дисплей диагональю 6,3 дюйма с частотой обновления 165 Гц и разрешением 1,5K. Смартфону также приписывают корпус с металлической рамкой, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, аккумулятор емкостью около 7000 мАч и наличие телеобъектива.

Инсайдер отмечает, что модель может стать единственным компактным смартфоном с флагманским железом на рынке, однако используемая аппаратная платформа пока не раскрывается. По слухам, многие производители в 2026 году решили отказаться от компактных флагманских смартфонов.

Актуальный OnePlus 13T оснащается чипом Snapdragon 8 Elite. По всей видимости, что новинка предложит свежий Snapdragon 8 Elite Gen 5.