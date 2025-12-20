Россияне пожаловались на сбой в работе сервиса Apple

Пользователи в России столкнулись с проблемами при использовании сервиса »Apple Подкасты». На сбой в работе сервиса обратили внимание в издании «Код Дурова».

Отмечается, что воспроизведение и загрузка подкастов сопровождаются ошибками вне зависимости от выбранного контента. При этом сервис «Apple Подкасты» не находится под официальными ограничениями на территории России. Однако у пользователей за пределами России проблем не наблюдается.

В отечественных сервисах по отслеживанию сбоев «Apple Подкасты» не представлен, в связи с чем оценить масштабы сбоя или подтвердить их невозможно. При этом на международных сервисах с отчетами о сбоях жалоб нет, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Кроме того, жалоб на «Apple Подкасты» и другие сервисы компании в России не наблюдается. С чем связан сбой стриминга в России, неизвестно.

Apple Podcasts — это стриминговый сервис подкастов от компании Apple, позволяющий слушать и загружать выпуски для их последующего запуска даже без подключения к сети.