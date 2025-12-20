В сеть утекли характеристики первого смартфона Dreame

Dreame, известная в том числе своей бытовой техникой, объявила о планах выйти на рынок смартфонов. Теперь в интернете появились предполагаемые характеристики ее первого телефона под названием Dreame E1.

© Ferra.ru

Устройство с модельным номером W5110 уже заметили в европейской базе данных EPREL. Кроме того, в сети появился пользовательский мануал, из которого и стала известна большая часть информации о смартфоне.

© EPREL

Согласно утечке, Dreame E1 получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран. Основная камера будет на 108 мегапикселей, дополненная макрокамерой и датчиком глубины по 2 мегапикселя каждый. Спереди расположится фронтальная камера на 50 мегапикселей.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 33 Вт. Смартфон также будет поддерживать сети 5G, NFC и получит разъём для наушников. Для защиты предусмотрен уровень IP64, сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран.