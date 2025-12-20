Ученый РАН оценил смену магнитных полюсов Земли

Смена магнитных полюсов Земли, если она начнётся, будет очень долгой и не представляет катастрофической угрозы для человечества. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института физики Земли РАН Александр Пасенко, чьи слова передает ТАСС.
Сам процесс «переворота» полюсов займёт несколько тысяч лет. Однако полное восстановление силы магнитного поля после этого может растянуться на 25−40 тысяч лет. В этот период защита планеты от космической радиации будет ослаблена.
По словам учёного, для жизни на поверхности Земли инверсия не опасна. История показывает, что человечество и природа уже переживали подобные события. Например, около 41 тысячи лет назад сила магнитного поля упала до 10% от нынешнего уровня, но предки людей и биосфера это перенесли.