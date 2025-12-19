В Италии нашли самое древнее свидетельство инцеста

Ученые из Италии обнаружили самое древнее свидетельство инцеста. Об этом сообщает Livescience.

Свидетельство было обнаружено в захоронении бронзового века в калабрийской пещере Гротта-делла-Монака. Отмечается, что ученые нашли останки подростка, анализ которых подтвердил факт инцеста между отцом и дочерью. При этом, останки датируются 1780-1380 годами до н.э.

Подтвердить кровосмешение получилось благодаря генетическому анализу костных фрагментов. Реконструкция родственных связей показала два случая родства первой степени — родителей и детей.

Как сообщает издание, инцест между братьями и сестрами часто встречается в археологии, но союзы между родителем и ребенком редки — они несут более высокий риск тяжелых генетических нарушений. Впрочем, на телах из пещеры таких нарушений не нашли.