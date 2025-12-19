Пользователи YouTube пожаловались на сбои

Пользователи видеоплатформы YouTube по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Это следует из данных на сайте Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.

По его данным, сбои 19 декабря начались около 15:30 (мск). Наибольшее число жалоб поступает из США – свыше 11 тысяч сообщений. Кроме того, сообщения о неполадках поступают из Канады, Британии, Франции, Нидерландов, Германии, Бразилии и других страну.

Пользователи жалуются на работу сайта, проигрывание видео и отсутствие соединения с сервером. Также, по данным пользователей, фиксируются сбои в работе приложения.

