Астрофизик сделал неожиданное заявление о внеземных цивилизациях

Высокоразвитые инопланетные цивилизации обычно остаются незамеченными на протяжении большей части своего существования и становятся видимыми только в момент своей гибели. Об этом говорится на сайте Корнеллского университета.

Из 6 тысяч известных экзопланет большинство расположены в пределах 2–3 тысяч световых лет от нашей планеты. Современные радиотелескопы способны фиксировать естественные сигналы, однако искусственные узкополосные сообщения сложно выделить на фоне общего фонового шума.

Парадокс Энрико Ферми («Где же инопланетяне?») пока преждевременен: человечество мало видит и слышит в космосе. Астрофизик Дэвид Киппинг предложил искать признаки внеземной цивилизации через техносигнатуры — признаки промышленной деятельности на экзопланетах.

Киппинг выдвинул «эсхатологическую гипотезу»: первой обнаруженной цивилизацией может стать гибнущая. Такие цивилизации испускают мощные сигналы из-за глобальных катастроф, например, ядерной войны или климатических изменений. Для обнаружения таких сигналов нужно искать внезапные отклонения от нормы, которые нельзя объяснить естественными причинами, считает эксперт.