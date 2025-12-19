Путин высказался о необходимости создания мессенджера MAX

В ходе прямой линии 19 октября президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о мессенджере Max. Трансляцию «Итогов года с Владимиром Путиным» опубликовал «Рамблер».

Путин подчеркнул, что конкуренция мессенджеров нужна. Он выразил уверенность, что такая конкуренция будет.

По мнению президента РФ, проблема в отношении зарубежных мессенджеров заключается только в соблюдении российских законов.

«У РФ были все аспекты технологического суверенитета, но не было своего мессенджера, теперь он есть», - подчеркнул Путин.

В августе Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Меру объяснили противодействием преступникам.

В ноябре в Роскомнадзоре заявили, что последовательно вводят ограничения в отношении WhatsApp*. В надзорном ведомстве подчеркивали, что мессенджер используется для организации террористических действий и продолжает нарушать законодательство России.

