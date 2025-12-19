Kaspersky выходит в море: компания защитит киберсистемы морских судов

«Лаборатория Касперского» получила сертификат Российского морского регистра судоходства, который позволяет ей официально заниматься проверкой и обеспечением кибербезопасности морских судов. Речь идёт о защите судовых компьютерных систем и сетей — от навигации и картографии до управления двигателями и другими критически важными механизмами.

© «Лаборатория Касперского»

Сегодня морские суда всё больше напоминают сложные ИТ-системы на воде. Их работа напрямую зависит от цифровых технологий, а значит, и от их защищённости.

При этом угрозы здесь вполне специфические. Например, подмена GPS-сигналов может увести судно с курса — вплоть до захода в чужие территориальные воды со всеми вытекающими последствиями. Другой риск — атаки шифровальщиков, которые могут проникнуть в системы при подключении к портовой инфраструктуре или сетям судовладельца на берегу. Итог — срывы поставок, простой судов и даже физический выход из строя оборудования.

Чтобы допускать компании к таким работам, в России, как и во всём мире, начали формировать отдельные стандарты кибербезопасности для морской отрасли. Российский морской регистр судоходства утвердил требования к квалификации специалистов и техническому оснащению ИБ-компаний. Полученный сертификат подтверждает, что «Лаборатория Касперского» этим требованиям соответствует.

В компании отмечают, что защита судов — задача нетривиальная. Морская специфика накладывает свои ограничения: нестабильный доступ к интернету в рейсах, сложности с обновлением программного обеспечения, высокая цена ошибок. При этом последствия кибератак здесь могут быть особенно болезненными — как для бизнеса, так и для безопасности людей.

Сертификация открывает «Лаборатории Касперского» возможность работать с судовладельцами, разработчиками судовых цифровых систем и другими игроками морской индустрии. В компании считают это направление перспективным и рассчитывают, что опыт работы с морскими объектами поможет усилить экспертизу в защите критически важных инфраструктур от всё более сложных киберугроз.