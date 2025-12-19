Google запустил аудиосводки в Google News

Google начал внедрять аудио‑сводки в Google News — формат для тех, кому удобнее слушать новости, чем читать. Об этом пишет портал pepelac.news. Новая вкладка «Слушать» открывает полноценный аудиоплеер с автоматически озвученными обзорами актуальных публикаций.

Это не простое озвучивание текста: в приложении появляется отдельный интерфейс прослушивания. В каждом обзоре указаны источники и размещены прямые ссылки на полные материалы, перейти к ним можно одним касанием. Пользователь волен ограничиться кратким аудио или сразу открыть оригинал.

Плеер предлагает привычные элементы управления: воспроизведение и паузу, перемотку на 30 секунд вперед и на 15 секунд назад, а также изменение скорости в диапазоне от 0,75x до 2x. Такой набор удобен для разных сценариев — например, когда новости слушают в дороге.

Есть и ограничение по доступности: официально аудио‑сводки работают только при региональных настройках США. Получить доступ из других стран можно, вручную выбрав регион «США» в разделе «Языки и регионы интересов» настроек Google News.

Сроков глобального запуска Google не называет. Функция остается экспериментальной и входит в более широкую стратегию развития новостных сервисов компании — от ИИ‑сводок и обзоров до интеграции с поиском и Gemini. В таком виде ставка на аудио выглядит практичной: краткие дайджесты экономят время, а ссылки на источники сохраняют контекст и подталкивают к первоисточникам, когда нужна детализация.