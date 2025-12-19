Эксперт оценил решение разрешить россиянам использовать Max при покупке алкоголя

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал приятие в Госдуме нового закона, согласно которому россияне при покупке алкоголя, сигарет и других товаров с маркировкой «18+» смогут подтверждать свой возраст через аккаунт в мессенджере Max.

Данное нововведение – это очень удобный и полезный механизм, поскольку далеко не все покупатели постоянно носят с собой бумажные документы, удостоверяющие их личность. Подход нашего государства к цифровизации, ее нынешний уровень развития и наличие такой платформы, как национальный мессенджера Max, позволяют значительно упростить потребительский путь. От введения возможности подтверждать возраст при совершении покупок через этот мессенджер потребители только выиграют, ведь, помимо прочего, в данном случае ускорится процесс их идентификации. При этом бизнес должен продолжать добросовестно исполнять свои обязанности по контролю возраста покупателей товаров с маркировкой «18+». Олег Павлов Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива»

Эксперт подчеркнул, что подтверждение возраста в магазинах через мессенджер Max практически не будет отличаться от обычной идентификации по паспорту.

«Однако тут важно, чтобы и кассы самообслуживания в магазинах были настроены правильным образом. Они должны быть способны отсекать возможные попытки несовершеннолетних совершать покупки товаров с маркировкой «18+» благодаря чужим аккаунтам в мессенджере, например, благодаря аккаунтам их родителей. Современные технологии позволяют это реализовать», - отметил специалист.

