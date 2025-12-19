Спутник Starlink вышел из-под контроля и разбросал вокруг обломки

Starlink имеет орбитальную группировку, состоящую из более чем 9000 спутников. Эти аппараты вращаются вокруг Земли на низкой орбите, и любые отклонения в их траектории могут представлять серьезную угрозу для других искусственных объектов в космосе. Недавно один из таких спутников утратил управление с Земли и разбросал обломки, сообщает pcmag.com.

В среду компания SpaceX объявила об инциденте с одним из своих спутников Starlink, номер которого 35956. Подробности случившегося пока не уточнены, но, по информации SpaceX, произошла аномалия, которая привела к потере давления в топливном баке, резкому сокращению большой полуоси орбиты примерно на 4 километра и выбросу небольшого количества отслеживаемых объектов с низкой скоростью.

Как отмечается, эти объекты не представляют угрозы для других спутников, находящихся на околоземной орбите. Тем не менее, SpaceX решила проинформировать о них. После инцидента с китайским спутником на прошлой неделе компания призвала всех операторов космических аппаратов усилить обмен информацией о находящихся в космосе объектах.

SpaceX ищет причины сбоя спутника 35956 и обновляет ПО других аппаратов. Из-за отсутствия топлива спутник продолжит снижаться, войдет в атмосферу и сгорит. Он не помешает МКС, так как пролетит на безопасном расстоянии. С прошлого года SpaceX спустила несколько сотен старых спутников. США и NASA следят за обломками спутника 35956.