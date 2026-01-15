Когда люди научились разжигать огонь?

Человечество ничего бы не достигло без огня — его открытие было главным технологическим рывком за всю историю цивилизации. Но когда именно люди впервые начали пользоваться им? Портал arstechnica.com рассказал о научной работе, которая нашла ответ — куда раньше, чем мы думали.

Место раскопок в английском Барнаме — часть заброшенной глиняной ямы, где рабочие в начале XX века впервые нашли каменные инструменты. Но 400 000 лет назад оно наверняка выглядело иначе: идиллическая точка у пруда, в который впадает маленькая речка, окруженная лесами и полями. Нигде в этом районе нет черепов гомининов, но археологи нашли череп неандертальца в 100 км к югу от Барнама. То есть, скорее всего, это место служило сравнительно спокойной стоянкой для неандертальцев.

По мнению археологов, центром этой стоянки был очаг размером с небольшой костер. Сегодня о нем напоминает лишь участок глиняных осадков, запекшийся до красного цвета под огнем — он выделяется на фоне желтоватой глины в прочих частях стоянки. При розжиге древних очагов огонь нагревал насыщенную железом желтую глину, в результате чего формировались маленькие осколки гематита — они и окрашивали запекшуюся глину в красный.

А там же, среди глины, ученые нашли два маленьких фрагмента блестящего сульфидного минерала — пирита, который был важнейшим инструментом в каменном веке. До того, как люди научились бить кремнем о кремень для высекания искры, они били кремень и пирит. Таким образом, находка археологов подсказывает, что неандертальцы строили и зажигали костры уже 400 000 лет назад.

Хотя сегодня в розжиге огня нет ничего сложного, в далеком прошлом для этого требовались невероятно продвинутые технологии. Открытие огня и техник, позволяющих контролировать его размер и температуру, было прорывом, который открыл путь буквально всем остальным технологиям. Каменным инструментам, готовке пищи, металлурги — и даже микропроцессорам или тяжелым грузовым ракетам.

Помимо этого, огонь давал людям нечто уникальное — дополнительное время. Очаг служил социальным местом, где древние люди могли общаться после наступления темноты. У них наши предки развили языки и мифологии, которые, в свою очередь, сыграли важнейшую роль в поддержании социальных отношений на больших расстояниях или внутри сложных социальных групп.

По этим причинам археологи долгое время пытались выяснить, когда именно произошло это открытие — многие сходятся во мнении, что огонь был открыт в разное время в различных точках земного шара. Проблема в том, что найти улики, подтверждающие присутствие огня, тяжело; они эфемерны по своей природе. Маленький участок обожженной глины в Барнаме не видел огня полмиллиона лет.

Ученые подозревают, что первые гоминины, приручившие огонь, находчиво пользовались лесными пожарами. Например, какой-нибудь Homo erectus мог поднять ветку, загоревшуюся от пожара где-то в глуши, а потом аккуратно отнести ее назад в лагерь, чтобы приготовить от огня пищу или отгонять хищников ночью. Доказательства подобного пользования огнем датируются более миллионном лет назад — их находили в Кении и Южной Африке.

А вот разжигать огонь по желанию, в нужный момент, уже гораздо сложнее — но и важнее для жизни, если еду хочется приготовить сегодня, не дожидаясь, пока случайный удар молнии подожжет кустарник. Неандертальцы в Европе, вероятно, начали пользоваться огнем примерно 400 000 лет назад, судя по останкам очагов во Франции, Португалии, Испании и Великобритании. Но ни на одной из этих стоянок археологи не нашли знаков, что неандертальцы разжигали огонь своими руками. Подобные случаи начали происходить лишь 50 000 лет назад, судя по найденным во Франции кускам пирита и рубилам — древним кремниевым инструментам.

Находка, открытая в Барнаме, сильно расширяет эти временные рамки; наверняка можно найти и более древние доказательства, что неандертальцы овладели огнем раньше, чем мы думали.

На розжиг огня наталкивает ряд доказательств. Прежде всего, природные пожары оставляют следы в осадочных породах, которые могут сохраняться на протяжении тысяч лет — микроскопические частицы угля и пепла. Но очаг в Барнаме разжигался, когда регион не был посреди сезона пожаров. К тому же, химические улики, такие как присутствие тяжелых углеродных молекул в породе под очагом, показывают, что огонь был «домашним».

Но, конечно, ключевое подтверждение этой теории — пирит. Его нельзя назвать распространенным природным минералом в районе Барнама; неандертальцам пришлось бы идти как минимум на 12 км на юго-восток, чтобы найти его. И хотя мало какие гоминины могли совладать с соблазном подобрать блестящий камушек, скорее всего, у фрагментов пирита было более практическое применение.