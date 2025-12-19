Lenovo выпустила бюджетную «мыльницу» с 12-мегапиксельным сенсором

Lenovo представила компактную цифровую камеру X1, ориентированную на базовые сценарии повседневной съемки. Новинка относится к бюджетному сегменту и позиционируется как простое в использовании решение для фотографий и записи видео в разрешении 4K, сообщает GizmoChina.

Цифровая камера Lenovo X1 оснащается 12-мегапиксельным CMOS-сенсором Sony формата 1/3 дюйма с поддержкой 18-кратного цифрового зума. Камера также получил набор из 20 встроенных фильтров, предназначенных для коррекции цветопередачи и оттенков кожи без дополнительной обработки.

Техническое оснащение Lenovo X1 также включает светодиодную вспышку, 2,8-дюймовый дисплей с защитным 2,5D-стеклом, аккумулятор емкостью 950 мАч, а также слот для карт памяти microSD объемом до 128 ГБ. Также в камере предусмотрены разъемы для зарядки и передачи данных.

Продажи Lenovo X1 стартовали на китайском рынке в формате предзаказа. Рекомендованная цена устройства составляет 349 юаней (около 3,9 тыс. руб.), что делает модель одной из самых доступных цифровых камер в своем классе.