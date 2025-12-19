«Это секретное российское оружие»: Путин раскрыл происхождение кометы-НЛО

Объект 3I/ATLAS является кометой, просто другого типа — межзвездной. Об этом на «Итогах года» заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет «Рамблер».

У главы государства спросили, передают ли ему службы разведки или «Роскосмос» подтверждения того, что 3I/ATLAS является искусственным объектом.

«Я вам скажу, но это должно остаться между нами. Это наше секретное оружие, которое мы будем применять только в самом крайнем случае», — пошутил в ответ Путин.

Президент продолжил, что «если по серьезному», то 3I/ATLAS — комета, пришедшая из-за пределов Солнечной системы. Из-за этого она ведет себя иным образом.

«Там другая оболочка, и приближаясь ближе к Солнцу, на ее поверхности происходят другие процессы, в том числе и в пылевом хвосте», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что для Земли 3I/ATLAS не представляет никакой угрозы, поскольку находится в сотнях миллионов километров от планеты. В следующем году она покинет Солнечную систему.

Напомним, что 3I/ATLAS обнаружили в июле 2025 года. Объект классифицировали как межзвездную комету, однако ряд экспертов высказывали версию о его возможном искусственном происхождении. 19 декабря она максимально приблизилась к Земле, а после начнет удаляться в сторону Юпитера.