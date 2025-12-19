В Европе оценили влияние ИИ на экономику
Искусственный интеллект (ИИ) уже оказывает заметное влияние на экономику Европы. Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступая во Франкфурте. По ее словам, в экономике стран происходят изменения, связанные с ростом инвестиций в технологии ИИ.
Основным фактором, который оказался выше ожиданий, стали вложения в развитие искусственного интеллекта. Речь идет не только о расходах со стороны государственных структур, но и об активности частного бизнеса. По данным опросов и статистики, именно проекты, связанные с ИИ, во многом объясняют рост инвестиционной активности.
При этом в ЕЦБ подчеркивают, что пока рано говорить о долгосрочном эффекте таких инвестиций. Влияние искусственного интеллекта остается предметом обсуждения и среди других центральных банков. Тема также связана с поиском путей восстановления экономического роста в Европе после отставания в цифровом развитии от США.