В ЦАР начнет работать спутниковый интернет от Starlink

Правительство Центрально-Африканской Республики и американская компания Starlink подписали соглашение о развертывании работы компании на территории республики.

Это позволит покрыть высокоскоростным интернетом отдаленные регионы страны, говорится на официальной странице администрации президента.

"Президент Фаустен-Арканж Туадера председательствовал на официальной церемонии подписания в четверг, 18 декабря 2025 года, соглашения между правительством Центрально-Африканской Республики и американской компанией Starlink, разрешающего развертывание ее интернет-услуг по всей стране. Благодаря этому сотрудничеству услуги Starlink помогут обеспечить цифровое соединение ранее недостаточно обеспеченных сельских районов, предоставляя надежный и высокопроизводительный широкополосный доступ в интернет. Эта технология поможет укрепить национальное покрытие, ускорить цифровую интеграцию и поддержать экономическое восстановление страны", - сказано в сообщении.

Подписание состоялось после обсуждений, проведенных в ноябре прошлого года в Соединенных Штатах между представителями Starlink и президентом ЦАР на полях саммита ООН. Соглашение, достигнутое в Банги после нескольких дней переговоров, представляет собой важный шаг вперед в борьбе с цифровым неравенством в Центрально-Африканской Республике.

В администрации отметили, что, помимо улучшения связи, появление Starlink открывает конкретные возможности для модернизации государственных услуг, расширения онлайн-образования, развития телемедицины и улучшения доступа к информации для всех граждан.