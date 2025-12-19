Назван главный провал Apple

Компьютер Mac Pro и дизайн Liquid Glass назвали главными провалами Apple в 2025 году. Об этом сообщает Macworld.

К концу декабря журналисты профильного медиа перечислили главные успехи и неудачи 2025 года. К главному провалу отнесли дизайн Liquid Glass — «жидкое стекло», который появился в iOS 26 и других операционных системах (ОС) Apple.

«Liquid Glass — худший пример показной роскоши в ущерб функциональности», — заявил автор издания Саймон Джари.

К разочарованиям года отнесли компьютер Mac Pro, который Apple, судя по всему, забыла обновить. Авторы заметили, что компания до сих пор продает девайс за почти 10 тысяч долларов (около 807 тысяч рублей), хотя он имеет устаревший на два поколения процессор.

Лучшим смартфоном года журналисты Macworld назвали iPhone 17, который получил экран с частотой 120 герц и 256 гигабайтами оперативной памяти в базе. Компьютером года оказался Mac Studio M3 Ultra, процессором — чип M5, планшетом — iPad Pro M5, часами — Apple Watch SE 3, обновлением — iPadOS 26.

«Для Apple это был насыщенный год — с новыми продуктами во всей линейке, включая iPhone, iPad, AirPods, Mac и даже Vision Pro», — подытожили журналисты.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что iPhone Fold придется ждать долго. Несмотря на то, что складной аппарат представят в конце 2026 года, на рынке он появится не раньше 2027 года.