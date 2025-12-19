Названы лучшие телевизоры с большими экранами
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших телевизоров, которые оснащаются большими и качественными экранами.
Открывает список Tuvio 4К Ultra HD QLED Frameless 65 за 47,4 тыс. руб., оснащенный 65-дюймовым QLED-экраном с разрешением 4K, частотой 144 Гц и яркостью 300 нит, поддержкой технологии MEMC для компенсации кадров и стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus. Телевизор работает под управлением ОС Google TV с поддержкой Android-приложений.
Следом идет Hisense 65E7Q Pro, который при цене в 63 тыс. руб. может похвастаться QLED-экраном с разрешением 4K, частотой 144 Гц, поддержкой HDR10+ Adaptive и Dolby Vision IQ, а также яркостью до 350 нит. Звук телевизору обеспечивают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и мощностью 20 Вт, а фирменная ОС VIDAA поддерживает VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Sport Mode и Filmmaker Mode. В России эта модель предлагается за 63 тыс. руб.
Третье место досталось Haier 65 Smart TV S6 за 64,9 тыс. руб., выделяющийся HQLED-дисплеем на 65 дюймов с разрешением 4K, частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR10+, а также пиковой яркостью 350 нит, стереосистемой с поддержкой Dolby Atmos мощностью 27 Вт, ОС Android TV и поддержкой функции Far Field для голосового управления без пульта. Среди прочего отмечается наличие Simulated Surround Sound для имитации объемного звука и фирменное приложение EVO.
В пятерку также попали TCL 65C6K и «Яндекс.ТВ Станция Про MiniLED 65» стоимостью 79,6 и 107,5 тыс. руб. соответственно.