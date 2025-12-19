Ученые выяснили, как достигается мировой успех в науке и спорте

Профессор психологии спорта Вольфганг Гюллих и его коллеги провели масштабное исследование, обобщив данные о более чем 34 000 выдающихся специалистов в науке, спорте, музыке и шахматах. Среди участников анализа были олимпийские чемпионы, лауреаты Нобелевской премии и известные композиторы. Результаты показали, что путь к мировому успеху сильно зависит от возраста, подхода к обучению и стратегии развития навыков.

© naukatv.ru

Исследование опубликовано в журнале Science.

Молодые таланты и быстрый рост

Ранние достижения нередко связаны с узкой специализацией. Спортсмены, музыканты и шахматисты, достигшие выдающихся результатов в юности, обычно сосредотачивались на одном виде деятельности.

«Исключительные молодые исполнители достигали своего пика быстро, но сосредотачивались только на одной сфере», — отмечают авторы.

Такие специалисты интенсивно тренируются в конкретной дисциплине с раннего возраста, достигают быстрых успехов и опережают сверстников на начальных этапах. Однако их рост ограничен рамками одной области, и часто они не осваивают смежные навыки или дисциплины.

Междисциплинарный путь к взрослым достижениям

В противоположность этому, взрослые специалисты мирового уровня формируют свой успех постепенно. Они развивают широкий круг навыков, осваивают смежные области и достигают пика своих возможностей позднее. Исследователи отмечают:

«Выдающиеся взрослые достигали пика своих возможностей постепенно, благодаря более широкой, междисциплинарной практике».

На высоких уровнях взрослые эксперты меньше зависят от ранней интенсивной специализации и достигают успеха постепенно, но устойчиво. Такой подход развивает гибкость мышления, способствует инновациям и помогает эффективно справляться с новыми задачами

Обзор показал, что люди, добившиеся выдающихся результатов в юности, редко остаются на вершине и во взрослом возрасте. По данным исследования, примерно 9 из 10 самых успешных молодых специалистов не совпадают с ведущими взрослыми экспертами в той же области. Иными словами, ранние таланты и поздние чемпионы — это, как правило, разные группы людей.

От чего зависит успех

Ранние успехи предсказуемы: они связаны с интенсивной практикой в одной дисциплине и ограниченной междисциплинарной деятельностью. Наоборот, успех в зрелом возрасте зависит от разнообразного опыта, междисциплинарной практики и постепенного прогресса. Эти закономерности повторяются во всех изученных областях — от спорта до науки.

Практическое значение для образования и спорта

Эти результаты подсказывают, что программы для молодых талантов, направленные на раннюю специализацию, не всегда обеспечивают долгосрочный успех. Новые данные помогают пересмотреть методы отбора и тренировки, учитывая различия между ранними и поздними достижениями.

Гюллих и коллеги предлагают несколько гипотез для объяснения закономерностей:

гипотеза поиска и сопоставления: разнообразный опыт помогает лучше находить эффективные решения.

гипотеза расширенного учебного опыта: изучение разных областей и навыков помогает человеку развивать высокий уровень мастерства.

гипотеза ограниченных рисков: постепенный рост снижает вероятность выгорания и потери мотивации.

«Эти открытия могут помочь политикам, педагогам и тренерам создавать условия, при которых каждый человек сможет реализовать свой потенциал на максимум», — отмечают исследователи.

Вывод

Таким образом, путь к мировому успеху не универсален. Быстрый взлет в юности требует интенсивной узкой практики, а зрелые достижения строятся на междисциплинарном опыте и постепенном развитии навыков. Понимание этих различий важно для формирования образовательных программ, спортивных академий и научных школ, стремящихся развивать таланты будущего.