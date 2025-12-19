Приближение к Земле 3I/ATLAS позволило раскрыть новые шокирующие данные о комете-НЛО

Астрофизики обнаружили неожиданное отклонение у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который стал близок к Земле в пятницу, 19 декабря. Эту информацию предоставил aif.ru, ссылаясь на профиль в социальной сети X, где пользователь, первым предположивший искусственное происхождение 3I/ATLAS, делится своими наблюдениями.

Снимки, которые были получены с нескольких телескопов, демонстрируют идеально темное ядро с окружающим его светящимся кольцом, напоминающим черную дыру в сердце кометы. Это сигнализирует о том, что объект полый, отмечается в сообщении.

Также все наблюдения показывают, что у кометы есть идеально центрированное темное ядро с ярко светящимся кольцом, чего раньше не наблюдалось ни у одной другой кометы.

Комета-НЛО 3I/ATLAS синхронизировалась с Землей

Ранее независимый исследователь и автор Эндрю Коллинз заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, приближаясь к Земле 19 декабря, продемонстрировал любопытную синхронизацию. Согласно его анализу, загадочное «сердцебиение» объекта — колебания его яркости с циклом в 15,48 часа — странным образом соотносится с 24-часовым суточным циклом нашей планеты.