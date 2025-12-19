Российская орбитальная станция может унаследовать оборудование МКС

Строительство Российской орбитальной станции на орбите Международной космической станции открыло для проекта новые возможности. В частности, речь идет об использовании части научного оборудования, уже находящегося на орбите, сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

© Roscosmos / NASA / МКС

По его словам, ранее подобный сценарий не рассматривался. Теперь же обсуждается вариант заимствования научных установок с российского сегмента МКС для их последующего применения на Российской орбитальной станции. Это позволяет сократить потери уже работающей аппаратуры и расширить научный потенциал будущей станции.

При этом Орлов подчеркнул, что научное сообщество настаивает на сохранении всех технологических решений, которые изначально закладывались в проект РОС. В числе приоритетов называется размещение центрифуги короткого радиуса, предназначенной для создания искусственной гравитации и проведения медико-биологических экспериментов.

Параллельно обсуждаются предложения ИМБП и ФМБА о формировании отдельного медико-биологического модуля. Кроме того, ранее сообщалось о возможности включения в состав станции свободнолетающих модулей, которые смогут временно отстыковываться для проведения исследований, а затем возвращаться обратно.

Как отметил Орлов, специалисты заинтересованы в том, чтобы подобные разработки не были утрачены и нашли применение в новой орбитальной программе.

Изначально планировалось, что развертывание РОС, намеченное на 2027 год, пройдет на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса. Такой вариант позволял наблюдать всю территорию России и изучать иной радиационный фон, что рассматривалось как шаг к подготовке пилотируемых полетов в дальний космос.

Однако в начале декабря первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что орбита для станции пересмотрена. В итоге РОС будет работать на той же орбите, что и МКС, с наклонением 51,6 градуса.