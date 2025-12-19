В России введут новую обязательную плату

В России планируют ввести плату за обязательную регистрацию мобильных устройств в создаваемой единой базе IMEI (уникальный 15-значный идентификатор мобильного устройства).

Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры.

«В настоящее время прорабатывается несколько моделей регистрации устройств в базе, в том числе на условиях взимания небольшой фиксированной платы для официально ввезенных устройств, а для ввезенных всерую плата может составить определенный процент от стоимости устройства»,— заявили в пресс-службе ведомства.

Порядок регистрации устройств в базе и размер оплаты пока не установлены.

По данным издания, требование о привязке IMEI к номеру может вступить в силу в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны. У устройств, которые не внесены в базу IMEI, не будет работать сим-карта.

На этой неделе Минцифры сообщило, что намерено в 2026 году создать базу, в которой будут храниться уникальные идентификационные номера всех мобильных устройств россиян. В ведомстве заявляют, что это поможет бороться с беспилотниками и снизить необходимость в отключениях интернета.