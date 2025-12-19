Обнаружена связь между свободой слова и верой в теории заговора

Новое исследование, опубликованное в European Journal of Social Psychology, выявило связь между свободой слова и верой в теории заговора, сообщает Рsypost.

Эксперименты показали, что вера в конспирологические теории выше в странах с низким уровнем свободы слова, а также в странах, воспринимаемых как менее демократичные и более коррумпированные.

В ходе серии экспериментов ученые исследовали, как восприятие свободы слова влияет на склонность верить в теории заговора. В рамках первого исследования на данных из 68 стран ученые анализировали связь между свободой слова, восприятием коррупции и верой в конспирологические теории о COVID-19. Результаты показали, что вера в теории заговора была выше в странах с меньшей свободой слова и более низким уровнем поддержки этой свободы. Однако, когда учитывались восприятие демократии и коррупции, связь со свободой слова стала статистически незначимой.

Экспериментальные исследования среди 190 американцев и 90 бельгийских студентов, показали, что люди больше верили в теории заговора, когда воспринимали свободу слова как недостаточную.

Дальнейшие исследования, проведенные во Франции среди 434 участников, подтвердили, что восприятие свободы слова влияет на веру в конспирологические теории. В одном исследовании участникам показывали информацию о текущем уровне свободы слова, а в другом — о прогнозах на будущее. Результаты показали, что вера в теории заговора увеличивалась, когда участники видели прогнозы о снижении свободы слова.

Автор исследования Пол Бертин и его коллеги заключили, что вера в теории заговора имеет прямую зависимость от уровня свободы слова, однако этот эффект ослабляется, если учитывать восприятие демократии и коррупции. В экспериментах участники связывали ограничение свободы слова с другими серьезными нарушениями прав человека.