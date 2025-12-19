Комета-НЛО 3I/ATLAS синхронизировалась с Землей

Независимый исследователь и автор Эндрю Коллинз заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, приближаясь к Земле 19 декабря, продемонстрировал любопытную синхронизацию, передает Daily Mail.

Согласно его анализу, загадочное «сердцебиение» объекта — колебания его яркости с циклом в 15,48 часа — странным образом соотносится с 24-часовым суточным циклом нашей планеты.

Коллинз обратил внимание, что пульсации яркости следуют метрической системе, основанной на 144 секундах — единице, исторически использовавшейся в старинных китайских часах и некоторых индийских практиках.

Он разбил наблюдаемые импульсы на эти 144-секундные единицы и обнаружил, что цикл 3I/ATLAS в 15,48 часа точно укладывается в 387 таких единиц. При этом 24-часовой земной день вмещает ровно 600 единиц. Исследователь считает, что такое точное соотношение «слишком идеально», чтобы быть простым совпадением.

Российский ученый оценил новую аномалию кометы-НЛО 3I/ATLAS

Коллинз высказал предположение, что подобная синхронизация может указывать на передачу универсального математического паттерна, намекая на разумный замысел, а не на случайность природы объекта. Он утверждает, что импульсы были слишком регулярными и скорее напоминали сигнал, чем случайные выбросы газа и пыли, характерные для обычных комет.