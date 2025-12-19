СМИ сообщили о растущей напряженности в космосе

Взаимные движения спутников на орбите стали настолько распространёнными, что их называют «манёвренными боями».

В статье The Washington Post отмечается, что одно из самых динамичных сближений американских и китайских аппаратов произошло в феврале 2022 года. Тогда два китайских экспериментальных спутника дрейфовали в западном направлении над геостационарной орбитой. В этот момент сзади приблизился спутник Пентагона. В ответ устройства КНР разделились по траекториям движения и одно из них выполнило манёвр торможения, а затем оказалось позади американского спутника.

По словам военных аналитиков, большая часть подобных перемещений аппаратов в космосе представляет собой обычный шпионаж, уточнили журналисты.