Российский ученый оценил новую аномалию кометы-НЛО 3I/ATLAS

Гарвардский астрофизик Ави Леб проинформировал о 14-й по счету аномалии у межзвездного объекта 3I/ATLAS, которая заключается в изменении геометрии исходящего от него потока вещества. Оценку этой гипотезе в беседе с aif.ru дал астроном и популяризатор науки Александр Киселев.

По словам собеседника, основной момент гипотезы Леба — соотношение между наблюдаемой аномалией и предложенным объяснением. Наличие 14 необычных явлений у одного объекта может свидетельствовать либо о его уникальности, либо о том, что некоторые аномалии взаимосвязаны, подчеркнул специалист.

Киселев обратил внимание, что Леб не предлагает конкретного физического механизма для объяснения предполагаемого резкого изменения оси вращения объекта. По мнению российского эксперта, наблюдаемая геометрия «антихвоста» (потока пыли, направленного к Солнцу) не обязательно является доказательством такого изменения, так как может формироваться под влиянием других факторов взаимодействия с солнечным излучением.

Альтернативным объяснением Киселев назвал естественный эффект Ярковского – явление, при котором неравномерный нагрев поверхности космического тела создает небольшой реактивный импульс, способный влиять на его вращение и орбиту.

Загадка 3I/ATLAS: что скрывает комета, которая может нести угрозу человечеству

Для межзвездных комет с неоднородной поверхностью, покрытой льдами и пылью, этот эффект может быть выражен сильнее и служить правдоподобным объяснением, заключил астроном.