Xiaomi анонсировала камерофон с «прорывными возможностями съемки»

Xiaomi официально анонсировала флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra.

© Ferra.ru

Компания опубликовала первый тизер в Weibo и подтвердила, что устройство станет результатом углубленного сотрудничества с Leica.

Так, по словам Xiaomi, партнерство с Leica вышло на новый уровень: 17 Ultra станет первым смартфоном, в котором будут применены совместные наработки нового поколения.

Ключевым нововведением станет телеобъектив с сертификацией Leica APO — редкость даже для профессиональной оптики. Производитель обещает заметный скачок в качестве съемки, особенно в условиях слабого освещения, а также «прорывную» оптическую систему.

© Weibo

Технические характеристики и дизайн пока не раскрываются. Известно лишь, что Xiaomi 17 Ultra представят до конца 2025 года.

В ближайшее время компания начнет полноценную тизерную кампанию, в рамках которой постепенно раскроет детали о камерах, внешнем виде и возможностях нового фотофлагмана.